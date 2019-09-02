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  • Неизвестные во время "первого звонка" забросали неизвестными предметами школу с польским языком преподавания во Львове
02 сентября 2019, понедельник, 16:24 32
Происшествия 2019-09-02T16:40:31+03:00
Українські Новини
Неизвестные во время "первого звонка" забросали неизвестными предметами школу с польским языком преподавания в

Неизвестные во время "первого звонка" забросали неизвестными предметами школу с польским языком преподавания во Львове

Фото: Львовский горсовет
Фото: Львовский горсовет

Неизвестные 2 сентября во время линейки по поводу "первого звонка" забросали неизвестными предметами школу N24 имени Марии Конопницкой с польским языком преподавания во Львове. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал инцидент, который произошел в школе.

По его словам, пока неизвестно, какую именно вещь бросили во время торжественных мероприятий в школе.

Есть информация, что это могли быть камни или резиновая детская игрушка.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

"Мне звонил и.о. руководителя полиции и сказал, что это бросили какую-то резиновую детскую вещь. Кто-то говорит, что бросили камни. Мы сейчас это проверяем. Никто не пострадал, но шума много. Надо исследовать, что именно это было", - сообщил Садовый.

Он добавил, что обратился по поводу инцидента в Службу безопасности Украины и полицию.

"Я звонил руководителю СБУ, руководителю полиции, дал всем жесткий импульс, чтобы нашли человека, который это сделал. Чтобы мы сейчас исследовали этот вопрос. Никто не пострадал. Я думаю, что это могут быть хулиганские действия или сознательная провокация. Сейчас выясняем", - добавил он.

По данным Садового, неизвестные вещи неустановленные лица бросали из соседнего дома.

В то же время, по данным львовского издания Zaxid.net один из брошенных предметов попал в представителя Генерального консульства Польши.

 

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