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02 вересня 2019, понеділок, 16:56 7
Життя 2019-09-02T17:00:01+03:00
Українські Новини
Чоловік Поклонської заявив, що розлучається з нею

Чоловік Поклонської заявив, що розлучається з нею

Колишній керівник апарату уповноваженого з прав людини в РФ Іван Соловйов і чоловік екс-керівника так званої "прокуратури" окупованого Криму і депутат російської Держдуми Наталії Поклонської повідомив про розставання з нею. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Два лідери в одній родині – гримуча суміш, яка навряд чи коли-небудь могла устаканиться. Один гарний, інший дуже гарний. Один розумний, інший дуже розумний. Один цілеспрямований, інший дуже цілеспрямований. Звичайно, сама найвища ступінь тут відноситься до пані... В нових старих духовних і душевних реаліях моєї поки ще дружини мені нічого коментувати, але в цілому нічого соромитися і не в чому себе дорікнути", - сказав Соловйов.

Він підкреслив, що заява його дружини про "таємних і радикальних" зміни в особистому житті нагадало йому анекдот про те, як один іноземець загадку загадував про зеленому стрибуна представника фауни: "на ля починається, на гушка закінчується".

Як повідомляли Українські Новини, Поклонська перестала ходити в секту царебожників і назвала це "духовною пасткою".

Нагадаємо, Наталія Поклонська вийшла заміж в Криму. А ще Поклонська погрожує відлучити від причастя росіян, що подивилися "Матильду" Вчителя.

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