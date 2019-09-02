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02 вересня 2019, понеділок, 15:45 20
Кабмін 2019-09-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
Супрун звинуватила Авакова в перешкоджанні легалізації канабісу

Супрун звинуватила Авакова в перешкоджанні легалізації канабісу

Уляна Супрун.
Уляна Супрун.

Колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував перенесення канабісу, який хотіли легалізувати, категорії наркотиків, обіг яких заборонений, у категорію речовин, оборот яких обмежений, повідомляють "Центральні новини".

"Ми в останнє засідання уряду подали зміни в постанову, щоб медичний канабіс став доступним для пацієнтів. Все узгодили СБУ, МЕРТ, Мінфін, ми... Єдиний, хто заблокував, це був Аваков і МВС", - сказала Супрун.

За її словами, Моз двічі намагався внести зміни до зазначеної постанови, та двічі МВС блокувала прийняття цього рішення. Там пояснювали, що для віднесення канабісу до категорії з обмеженим обігом наркотиків нібито необхідні зміни в Кримінальний кодекс.

"Але це неправда, тому що це медичний канабіс, так само, як інші наркотики, які використовуються як ліки, може контролюватися через Держлікслужби. Тому можете подякувати пана Авакова за те, що немає медичного канабісу зараз в Україні, доступного для пацієнтів", - стверджує Супрун.

Мова йде про постанову Кабміну №770-2000-п про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Саме ця постанова визначає, заборонено або дозволено з обмеженнями обіг тих чи інших наркотичних речовин.

У березні петиція на сайті Верховної Ради з вимогою узаконити використання канабісу в медичних і наукових цілях набрала 25 000 підписів.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун виступила за легалізацію медичного канабісу.

Тим часом українська Гельсінська спілка поддержал легалізацію використання конопель в медичних цілях.

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