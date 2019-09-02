Літо в Києві перевищилл кліматичну норму майже на 3 градуси

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели погодні підсумки серпня, який у столиці виявився досить жарким і сухим, а також минулого літа.

За данным спостережень метеостанції, середньомісячна температура повітря серпня в Києві склала + 20,7 °С, що на 2,0 градуси вище кліматичної норми.

Найхолодніше в Києві було 6 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до + 12°С, а найспекотніше — 13 числа, коли максимальна температура після полудня піднялася до + 35°С і день виявилася найвищою за це літо. Днів із спекою, яка перевищила 30°С, було п'ять.

Також нагадаємо, що весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень.

Березень видався на 4,4 °С тепліше кліматичної норми що дозволило йому увійти в десятку найтепліших за 139 років спостережень. Причому в першому місяці сезону були встановлені 4 температурні рекорди. Найтепліше в столиці було 31 березня, коли денна температура досягла позначки + 20,0 °С, а найхолодніше - 3 березня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до -6,3 ° С.