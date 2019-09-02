Ми переформатуємо засідання уряду, щоб це не було шоу "за склом", - Гончарук

Новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає за те, щоб переформатувати засідання уряду для того, щоб це не було показухою. Про це він сказав на зустрічі Президента Володимира Зеленського з керівництвом Кабміну і Верховної Ради в понеділок, передають Українські Новини.

"В уряді ми домовилися, що ми відмовимося від показухи і будемо називати речі своїми іменами. Те, що повинно бути відкрито - повинно бути відкрито, ми відкриємо публічні дані, території, доступ в будівлі і так далі, і тому подібне. А те, що повинно бути закритим, точніше не закритим, а те, де ця відкритість не повинна бути тотальною і не перетворюватися на такий собі нудизм, ми це також вирішимо. Тому ми переформатуємо засідання уряду для того, щоб це не було показухою, шоу "за склом", - сказав прем'єр-міністр

За його словами, засідання будуть переформатовані таким чином, щоб доносити суспільству найважливішу інформацію про суть рішень, які приймаються урядом в інтересах суспільства, а не для того, щоб показувати суспільству "красиву картинку".

Гончарук також зазначив, що детальну програму з термінами уряд подасть Раді відповідно до закону протягом 1 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив Кабміну внести до жовтня законопроект про легалізацію грального бізнесу, а Раді прийняти його до грудня.