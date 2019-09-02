Зеленський хоче, щоб ВРП призначала членів ВККС

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді уповноважити Вищу раду правосуддя призначати членів Вищої кваліфікаційної комісії та скоротити кількість членів ВККС із 16 до 12.\r\nПро це йдеться в законопроекті Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", зареєстрованому в Раді 29 серпня, передають Українські Новини.\r\nЗаконопроект передбачає, що до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів входять дванадцять членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу терміном на чотири роки.\r\nТакож згідно з ним, одна і та ж особа не може здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України два терміни поспіль.\r\nЗгідно з чинним законодавством, до складу ВККС обираються (призначаються) 16 членів: 1) З'їздом суддів України - 8 членів із числа суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше десятьох років, або суддів у відставці; 2) З'їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ - два члени ВККС; 3) З'їздом адвокатів - два члени Комісії; 4) Уповноваженим Верховної Ради з прав людини - два члени Комісії з числа осіб, які не є суддями; 5) Головою Державної судової адміністрації України - два члени Комісії з числа осіб, які не є суддями.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ закрило справу проти членів ВККС, але суд не погодився і відновив розслідування.\r\nТим часом Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зменшити склад Верховного суду з 200 суддів до 100 суддів.