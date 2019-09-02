У перший навчальний понеділок Київ "окупували" затори

Перший навчальний день нового шкільного сезону випав на понеділок. Ні для кого не секрет, що найважливіша мета цього дня для всіх школярів і їх батьків - не запізнитися.

Однак, у столиці України складно дотримуватися регламенту правил дорожнього руху, коли мова йде про те, щоб дитина по дзвінку сиділа за своєю партою.

Українскькі Новини розкажуть, де сьогодні відбулися масові скупчення заторів.

Патрульна поліція попередила всіх водіїв країни бути більш уважними на дорогах з метою уникнення зіткнення зі школярами.

Одне з найбільш нестабільних справ у місті - трафік. Станом на 09:20 в Києві утворилися затори у 5 балів, повідомляє Google Maps.

Таким чином, у центрі "яскраво-червоні" Набережно-Хрещатицька, Січових Стрільців, Наддніпрянське шосе, Жилянська. Затримка близько 18-20 хвилин. На Подолі "варто" Набережно-Лугова,червоний відтінок присутня в районі Почайною із затримкою близько 15 хвилин. Дуже повільний рух автомобілів на проспекті Перемоги.

Затори в центрі Києва. Скріншот:Google Maps.

Затори в центрі Києва. Скріншот:Google Maps.

Що стосується мостів: повністю стоїть Гаванський міст, вільно "їде" Північний, однак на виїзді з вулиці Набережно-Рибальській машини не їдуть. Міст Патона — червоний і від нього "бордова" Набережне шосе. Дарницький також вільний, від нього ускладнено рух по Наддніпрянському шосе. Ускладнено рух по Південному мосту, а міст "Метро" "їде" вільно.

Як повідомляли Українські Новини,2 серпня Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по Південному мосту з-за ремонту 2-31 серпня.