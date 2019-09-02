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02 вересня 2019, понеділок, 12:03 16
Верховна Рада і партії 2019-09-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
Рада може прийняти закон про скасування депутатської недоторканності 3 вересня

Рада може прийняти закон про скасування депутатської недоторканності 3 вересня

Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕМАЄ
Верховна Рада. Фото: Цензор. НЕМАЄ

Комітет з питань правової політики рекомендує Раді прийняти у 2-му читанні законопроект №7203 про скасування депутатської недоторканності.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в понеділок, передають Українські Новини.

"Ми пропонуємо голосувати за те, щоб пропонувати Верховній Раді поданий Президентом України як невідкладний законопроект про внесення зміни до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів, реєстраційний номер №7203 від 30 серпня 2019 року, прийняти як закон", - коментувала рішення голова комітету Ірина Венедиктова ("Слуга народу").

За словами членів комітету, Рада зможе прийняти законопроект на 2-й сесії, яка розпочнеться 3 вересня.

В той же час 2 депутати від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Сергій Соболєв і Сергій Власенко заявили про незаконність дій комітету і відмовилися голосувати, а Власенко залишив засідання.

Депутати мотивували своє рішення тим, що був порушений скорочений термін подання альтернативних проектів, який становить 5 днів, і що не були враховані зауваження Конституційного Суду і виправлені норми законів.

Перший заступник голови комітету Василь Німченко зазначав, що скасування недоторканності парламентаріїв без зміни діючих законів дозволить впливати на депутата, на його ідеологію і точку зору.

Законопроектом №7203 пропонується внести зміни до ст. 80 Конституції, яка говорить, що парламентаріям гарантується депутатська недоторканність: вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Раді та її органах (крім відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Пропонується залишити в Конституції лише ту частину цієї статті, яка стосується відповідальності за висловлювання і голосування, прибравши згадка про гарантії недоторканності та неможливість притягнення до відповідальності, затримання і арешту без згоди Ради.

Для ухвалення змін до Конституції у 2-му читанні необхідно 300 голосів.

Законопроектом передбачається, що зміни вступлять в силу з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому 2015 року Рада направила до КС законопроект №1776 про скасування депутатської недоторканності і обмеження недоторканності суддів.

КС визнав, що скасування депутатської недоторканності не обмежує прав і свобод людини, закріплені Конституцією, а сам законопроект відповідає основному закону.

30 серпня Рада прийняла в 1-му читанні скасування депутатської недоторканності з 2020 року.

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