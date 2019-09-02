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02 вересня 2019, понеділок, 08:10 7
Силові структури 2019-09-02T08:47:45+03:00
Українські Новини
На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий

Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

Сьогодні, 2 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення не сумісне з життям.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили обстріл неподалік Водяного зі стрілецької зброї.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли околиці Новотошківського з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, 1 вересня, 15 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Як повідомляли Українські Новини українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики продовжують саботувати початок відновлення мосту у Станиці Луганській.

31 серпня, в зоні проведення операції об'єднаних сил бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.

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