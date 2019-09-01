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01 вересня 2019, неділя, 17:51 5
Спорт 2019-09-01T18:00:01+03:00
Українські Новини
Спунг, Спонг, - Усик з третього разу згадав ім'я першого суперника у суперважкій вазі

Спунг, Спонг, - Усик з третього разу згадав ім'я першого суперника у суперважкій вазі

Олександр Усик. Скріншот: Youtube/SecondsOut
Олександр Усик. Скріншот: Youtube/SecondsOut

Відомий український боксер Олександр Усик назвав ім'я свого першого суперника в суперважкій вазі. Ним став нідерландський боксер Тайрон Спонг.

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу SecondsOut.

Відповідаючи на запитання про свого наступного суперника, Усик не з першої спроби і з підказкою зумів правильно назвати його ім'я.

"Мій суперник на бій 12 жовтня - Тайрон Спунг, Спанг... Я не знаю. Тайрон Спонг. Бачив я його бої? Зупиніться", - сказав Усик.

Нагадаємо, наступний бій Усика пройде в Чикаго.



Як повідомляли Українські Новини, наступний бій Усика пройде в Чикаго. А за дебют в суперважкій вазі Усик може заробити 1,2 мільйона доларів.

Усик вирішив відмовитися від бою з росіянином Лебедєвим, тому що вирішив перейти в суперважку вагову категорію.

Раніше британський боксер після поразки в бою з Усиком оголосив про завершення кар'єри.

Тим часом український боксер Василь Ломаченко виграв у британця Люка Кемпбелла в ніч з 31 серпня на перше вересня в поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC.

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