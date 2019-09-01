Спунг, Спонг, - Усик з третього разу згадав ім'я першого суперника у суперважкій вазі

Відомий український боксер Олександр Усик назвав ім'я свого першого суперника в суперважкій вазі. Ним став нідерландський боксер Тайрон Спонг.

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу SecondsOut.



Відповідаючи на запитання про свого наступного суперника, Усик не з першої спроби і з підказкою зумів правильно назвати його ім'я.



"Мій суперник на бій 12 жовтня - Тайрон Спунг, Спанг... Я не знаю. Тайрон Спонг. Бачив я його бої? Зупиніться", - сказав Усик.

Нагадаємо, наступний бій Усика пройде в Чикаго.







Як повідомляли Українські Новини, наступний бій Усика пройде в Чикаго. А за дебют в суперважкій вазі Усик може заробити 1,2 мільйона доларів.



Усик вирішив відмовитися від бою з росіянином Лебедєвим, тому що вирішив перейти в суперважку вагову категорію.



Раніше британський боксер після поразки в бою з Усиком оголосив про завершення кар'єри.



Тим часом український боксер Василь Ломаченко виграв у британця Люка Кемпбелла в ніч з 31 серпня на перше вересня в поєдинку за титули WBA, WBO і вакантний пояс WBC.