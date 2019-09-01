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01 вересня 2019, неділя, 17:10 8
Зовнішня політика 2019-09-01T18:00:01+03:00
Українські Новини
Бельгія підтримує відновлення "нормандського формату" в переговорах з Донбасу, - Офіс Президента

Бельгія підтримує відновлення "нормандського формату" в переговорах з Донбасу, - Офіс Президента

Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель. Фото: прес-служба Офісу Президента
Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель. Фото: прес-служба Офісу Президента

Королівство Бельгія підтримує відновлення "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у переговорах з Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

Згідно йому, 1 вересня в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Польщі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

"Прем'єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів з мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках "нормандського формату", - сказано в повідомленні.

Також Мішель позитивно оцінив прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.

У свою чергу Зеленський подякував Бельгії за допомогу в реабілітації учасників війни на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Франції Еммануель Макрон привітав Президента Володимира Зеленського з формуванням нового складу Кабінету Міністрів і обговорив підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у вересні.

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