Бельгія підтримує відновлення "нормандського формату" в переговорах з Донбасу, - Офіс Президента

Королівство Бельгія підтримує відновлення "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у переговорах з Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.



Згідно йому, 1 вересня в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Польщі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.



"Прем'єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів з мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках "нормандського формату", - сказано в повідомленні.



Також Мішель позитивно оцінив прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.



У свою чергу Зеленський подякував Бельгії за допомогу в реабілітації учасників війни на Донбасі.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Франції Еммануель Макрон привітав Президента Володимира Зеленського з формуванням нового складу Кабінету Міністрів і обговорив підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у вересні.