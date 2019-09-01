Президент УЄФА Чеферін прийняв запрошення України відвідати нашу країну, - УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін незабаром приїде до Києва. Про це Павелко розповів на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Головний футбольний функціонер України, який також є членом виконкому УЄФА, заявив, що президент континентального Союзу словенець Чеферін прийняв запрошення погостювати в Україні у вересні.

"Я перебував з дводенним робочим візитом в Монако. У статусі члена виконкому UEFA побував на жеребкуванні групових етапів Ліги Чемпіонів і Ліги Європи. Щиро бажаю "Шахтарю", "Динамо" і "Олександрії" яскравої гри, вдалого виступу в єврокубках і наповнення скарбнички України в клубному рейтингу UEFA високими балами. Користуючись нагодою, запросив керівництво UEFA на чолі з Александером Чеферіном відвідати Київ найближчим часом. Александер підтвердив, що приїде у вересні", - анонсував президент УАФ цю подію.

Нагадаємо, Чеферін очолює УЄФА з вересня 2016 року. На керівній посаді він змінив виконуючого обов'язки президента Анхеля Марію Вільяр. Той, в свою чергу, заміщав Мішеля Платіні протягом 11 місяців.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня 2019 року, за підсумками роботи виконкому УЄФА, президент УАФ Андрій Павелко був обраний головою Комітету УЄФА по статусу гравців, трансферів, агентам і матч-агентам.