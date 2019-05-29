Президент УАФ Павелко обраний головою Комітету УЄФА

У Баку відбулося засідання Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Даний захід пройшов в рамках проведення в столиці Азербайджану фінального матчу Ліги Європи, в якому зустрінуться "Челсі" і "Арсенал", повідомили Українським Новинам в Українській асоціації футболу.

За підсумками роботи виконкому президент УАФ Андрій Павелко був обраний головою Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Нагадаємо, як повідомляло агентство, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 7 лютого 2019 обрав президента Федерації футболу України (нині – УАФ, ред.) Андрія Павелко до складу виконавчого комітету союзу до 2023 року.