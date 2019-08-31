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31 серпня 2019, субота, 19:50 21
Судова влада 2019-08-31T19:56:32+03:00
Українські Новини
За шпигунство на користь Росії співробітник "Укроборонпрому" отримав 9 років в'язниці

За шпигунство на користь Росії співробітник "Укроборонпрому" отримав 9 років в'язниці

Шевченківський районний суд Києва засудив до 9 років позбавлення волі співробітника однієї з вхідних в державний концерн "Укроборонпром" підприємства за розвідувальну діяльність на користь Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

Згідно йому, житель Запоріжжя був завербований в 2014 році на території Криму.

"Задокументовано, що зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу та про соціально-політичну обстановку в запорізькому регіоні. Зібрані розвіддані він посилав через відпрацьовані йому офіцером Головного управління Генерального штабу РФ канали електронного зв'язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території Росії, Республіки Білорусь та тимчасово анексованого Криму", - наголошується в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали агента при перетині державного кордону з матеріалами розвідувального характеру та вилучили мікро-SD, на якій містилися зібрані для передачі розвіддані.

Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою провину і підписав угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, яка була передана в суд для винесення вироку.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ вважає організатором операцій за вбивства українських офіцерів розвідки начальника департаменту ФСБ Росії генерала Дмитра Мінаєва.

Служба безпеки України оголосила в розшук слідчого ФСБ Росії Павла Карпенюка, який розслідував справу заарештованого в РФ українця Павла Гриба.

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