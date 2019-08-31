Під час пожежі на підприємствах близько Львова згоріли 10 автомобілів

Пожежа без жертв сталася в п'ятницю, 30 серпня, на території хімічного підприємства близько Львова. Про це Українським Новинам повідомив представник Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області. "30 серпня о 13:49 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Чишки, по вулиці Лесі Українки, 53, Пустомитівського району.

Пожежа виникла на відкритій території складських приміщень підприємства", - повідомив він.

В результаті пожежі постраждав і був госпіталізований 39-річний чоловік.

На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи Львівської області за підвищеним номером (рангом) виклику.

На відкритій території складських приміщень зберігалися легкозаймисті матеріали.

Орієнтовна площа пожежі становила 4,6 тис. кв. м.

Вогонь перекинувся на поруч розташоване 2-поверхова будівля.

Пожежу було локалізовано о 15:44 ліквідований у 18:17.

За оперативною інформацією, вогнем знищено 4 вантажівки та 6 легкових автомобілів.

Також пошкоджено 3 легкових автомобіля.

В результаті пожежі знищено зберігаються на складі фарби, розчинники і лаки.

Вартість збитків встановлюється.

До ліквідації пожежі було залучено 31 одиниця спецтехніки та 143 рятувальника.

Обставини виникнення пожежі та причину займання з'ясовують правоохоронці.

Фахівці групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту хіміко-радіометричної лабораторії Головного управління Держнс у Львівській області скоїли 7 замірів повітря по периметру території складських приміщень, на якій виникла пожежа.

Граничної допустимої концентрації шкідливих речовин станом на 8:00 31 серпня не виявлено.

Підприємство спеціалізується на виготовленні хімічної продукції, зокрема виробів із пластмаси, а також оптової торгівлі химпродуктами.

Як повідомляли Українські Новини, пожежа сталася на хімпідприємстві під Львовом: шкідливих речовин в повітрі не виявили.