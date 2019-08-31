Суд відправив під домашній арешт 2 затриманих у справі обвалу будинку у Дрогобичі Львівської області

Дрогобицький міськрайонний суд відправив під домашній арешт 2 співробітників комунального підприємства, затриманих по справі обвалу будинку в Дрогобичі Львівської області. Про це Українським Новинам повідомив представник суду.

За його словами, рішення прийнято 30 серпня.

Він не повідомив інших подробиць.

Поліцейські повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Санкції статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6:00 29 серпня 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку в Дрогобичі.