Українець-контрабандист намагався потрапити до Словаччини на літальному апараті

Словацькі прикордонники виявили обладнаний для незаконного переміщення контрабандних товарів малий літальний апарат у районі міста Собранце і затримали його пілота-українця. Про це повідомляє Держприкордонслужби України у п'ятницю, 30 серпня.

"За інформацією і орієнтирів, наданими військовослужбовцями відділу Ужгород співробітникам словацької прикордонної поліції вдалося знайти місце посадки літального апарату. В районі Собранце, в декількох кілометрах від українсько-словацького кордону, вони виявили мотопаратрайк, обладнаний для незаконного переміщення контрабандних товарів. Керувала літальним апаратом громадянин України, який і був затриманий", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українські прикордонники під час патрулювання кордону почули шум двигуна. Політ невідомого пристрою також зафіксували тепловізійні комплекси. Не маючи технічних можливостей перешкодити руху літального апарату, українські прикордонники почали пошуки місця зльоту і ймовірних пособників правопорушника. Також правоохоронці одразу повідомили про виявлений апараті словацьким колегам.

Проводяться перевірочні заходи та слідчі дії відносно затриманого і вчиненого ним правопорушення.

Раніше на кордоні з Румунією контрабандисти цигарок напали на прикордонників.

Також суд дозволив знищити 100 тис. блоків сигарет, знайдених в Одеській області.