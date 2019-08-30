Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України та українсько-китайські відносини.

Про це повідомив посол Китаю в Україні Ду Вей на брифінгу, передають Українські Новини.

"У період перебування в Києві пан Болтон висловлювався безвідповідально щодо Китаю і китайсько-українських відносин... Китай ніколи не висловлювався в безвідповідально щодо внутрішньої та зовнішньої політики України і ніколи не вимагав, щоб Україна вибирала сторону. США також не повинні нахабно втручатися у внутрішні й зовнішні справи України, як і вимагати зайняти сторону між Китаєм і США", - сказав він.

Посол запевнив, що українсько-китайське співробітництво у сфері військових технологій базується на принципах взаємовигідності, і висловив думку, що розвиток цієї галузі України не цікавить США.

"Раніше оборонна промисловість в Україні розвивалася дуже успішно, але зараз перебуває в періоді труднощів. Протягом багатьох років США не робили великих інвестицій у сферу оборонної промисловості України, як і не робили ніяких оборонних замовлень на оборонну промисловість України. Навпаки, США всіма силами заважають співпраці України з іншими країнами у сфері військових технологій. Невже справжні наміри США - це дати оборонній промисловості України померти, знищити конкуренцію, дати великій кількості працівників сфери військової промисловості залишитися без роботи?", - сказав він.

Крім того, посла обурили слова радника Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона про створення Китаєм "дипломатії боргу", тоді як Китай вважає такою політику саме США.

"Щодо структури зовнішнього боргу України пропоную звернутися до інформації Міністерства фінансів. У частки співпраці між Китаєм і Україною тільки 1,5 млрд доларів кредиту на продовольство. Якщо Україна перебуває під борговим тиском, то не з боку Китаю. Боргова яма України викопана не китайцями. Китай ніколи не використовував і не буде використовувати кредити і допомогу як інструмент тиску, нахабно втручаючись у внутрішні справи України", - сказав він.

Посол резюмував, що Україна є незалежною і має право сама обирати шляхи розвитку, а США необхідно її вибір поважати.

"Український народ досить мудрий, щоб спостерігати загальне положення у світі й прийняти мудре рішення без наставників ззовні, які будуть вказувати, що і як робити", - сказав Ду Вей.

27 серпня Болтон прибув в Україну для обговорення з владою "захисту промисловості від недобросовісної економічної поведінки Китаю" в контексті продажу виробника авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанії "Мотор Січ" (Запоріжжя) китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Ду Вей, відповідаючи на питання журналістів про українського виробника авіадвигунів, сказав, що це - комерційна діяльність між самою "Мотор Січчю" і приватним китайським підприємством, а влада в цьому не бере участі і не втручається.

При цьому посол підтвердив, що для купівлі акцій "Мотор Січі" приватною компанією було взято кредит у державного банку, назвавши це звичайною справою.

Посол відкинув припущення про те, що через співпрацю "Мотор Січі" з Китаєм українські технології можуть потрапити в Росію.

"Ми в цій сфері дуже строго дотримуємося правил захисту інтелектуальної власності", - заявив він.

У цілому щодо ситуації з "Мотор Січчю" посол наголосив, що комерційна діяльність повинна регулюватися ринковими правилами, а іноземні держави не можуть впливати.

"Коли велика держава впливає на менші країни - це не морально", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні Зеленський обговорив із представниками бізнесу Китаю інвестиції в Україну.