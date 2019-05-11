Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами

Володимир Зеленський, який переміг на виборах Президента обговорив з послом Китаю в Україні Ду Веєм розвиток відносин між країнами.\r\nПро це Зеленський написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці і традиційно дружні відносини між нашими країнами", - повідомив він.\r\nЗеленський додав, що для України важливий досвід Китаю та інвестиції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЄС та Китай в Брюсселі підняли питання "мінських домовленостей".\r\nТим часом компанія Dongfang Electric International Corporation (DEIC, Китай) запропонувала найнижчу ціну 19,090 млрд гривень в тендері енергогенеруючої компанії "Донбасенерго" на реконструкцію енергоблока №6 Слов'янської теплоелектростанції (Миколаївка, Донецька область).\r\nКрім того, китайська компанія xi'an ShaanGu Power Co. має намір побудувати біотеплоелектростанцію потужністю 6,7 МВт в Олевську (Житомирська область).