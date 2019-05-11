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11 травня 2019, субота, 15:07 14
Зовнішня політика 2019-05-11T15:23:16+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами

Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами

Володимир Зеленський з послом Китаю в Україні Ду Веєм. Фото: @ZelenskyyUa
Володимир Зеленський з послом Китаю в Україні Ду Веєм. Фото: @ZelenskyyUa

Володимир Зеленський, який переміг на виборах Президента  обговорив з послом Китаю в Україні Ду Веєм розвиток відносин між країнами.

Про це Зеленський написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці і традиційно дружні відносини між нашими країнами", - повідомив він.

Зеленський додав, що для України важливий досвід Китаю та інвестиції.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС та Китай в Брюсселі підняли питання "мінських домовленостей".

Тим часом компанія Dongfang Electric International Corporation (DEIC, Китай) запропонувала найнижчу ціну 19,090 млрд гривень в тендері енергогенеруючої компанії "Донбасенерго" на реконструкцію енергоблока №6 Слов'янської теплоелектростанції (Миколаївка, Донецька область).

Крім того, китайська компанія xi'an ShaanGu Power Co. має намір побудувати біотеплоелектростанцію потужністю 6,7 МВт в Олевську (Житомирська область).

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