Міністр економіки Милованов задекларував квартиру в США

Новопризначений міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов задекларував 10,721 млн гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

З усієї суми доходу 4,324 млн гривень становить зарплата викладача в Університеті Піттсбурга, 1,781 млн гривень - зарплата викладача Kyiv School of Economics (KSE), 1,291 млн гривень - винагорода члена ради НБУ.

Також в 2018 році Милованов отримав 36 тис. гривень в подарунок, 85,85 тис. гривень відсотків від вкладу у Приватбанку і 21,9 тис. гривень - від вкладу в ОТП Банку, 141,35 тис. гривень гранту від дослідницького центру Університету Джорджа Мейсона Mercatus Center (США), 1,511 млн гривень овердрафту Reliance Bank (США), 92,31 тис. гривень дивідендів від компанії Vanguard (США) і має кредитну картку банку Chase (США) з лімітом 1,436 млн гривень.

Батько Милованова Сергій торік отримав 36 тис. гривень в якості подарунка.

Міністр задекларував 6,23 тис. доларів на рахунку в Reliance Bank, 375,19 тис. гривень на рахунку в Приватбанку, 51,64 тис. гривень на рахунку в ОТП Банку і 16,05 тис. доларів на рахунку в PNC Bank (США).

Йому належить 33% квартири в Києві (загальна площа 69,7 кв. м) і 100% квартири в США (30 кв. м), його батьку - 50% квартири в Києві (42,8 кв. м).

Крім того, Милованов володіє автомобілем Volvo C30 2009 року випуску, а його батько - автомобілем Aveo 2007 року випуску і човном "Крим" 1978 року випуску.

Також міністр зазначив наявність цінних паперів в американських компаніях Vanguard і TIAA CREF і кредитів на загальну суму 133,18 тис. доларів у банках Chase і Reliance Bank.

Милованов має несплачені податкові зобов'язання на суму 33,041 тис. гривень.

Згідно з декларацією, він є членом аналітичної платформи VoxUkraine, Американської Економічної Асоціації США та Економетричного товариства.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила почесного президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Мілованова міністром економіки, торгівлі і сільського господарства.