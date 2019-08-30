Міністр культури, молоді та спорту задекларував нерухомість в Києві і 6,5 млн гривень доходів

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський задекларував дві квартири в Києві, автомобіль Range Rover Sport і 6,5 млн гривень доходів в 2018 році.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Основний його дохід - 5,7 млн гривень - зарплата на телеканалі "СТБ", а дохід його цивільної дружини Ілони Шнейдер - 98 318 гривень.

У Бородянського є дві квартири в Києві (65,6 кв. м. і 160,8 кв. м.), три земельних ділянки в Обухівському районі Київської області, а у Ілони Шнейдер - квартира в Ірпені Київської області.

Також у нього автомобіль Range Rover Sport, куплений в 2016 році за 2,5 млн гривень, у його цивільної дружини - BMW 320i GT, куплений в тому ж році за 1,4 млн гривень.

Бородянський задекларував корпоративні права на інформаційне агентство "Метроном", рекламно-інформаційне агентство "Панорама", ТОВ "Перспективні прибуткові проекти" і ТОВ "Діорама".

Він є кінцевим бенефіціаром Krisfod Investments Ltd., зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

Готівкою у нього 350 тис. доларів.

На банківських рахунках Бородянський зберігає 40 тис. доларів, 964 тис. гривень та 337 тис. гривень кредитного ліміту.

На рахунках його компанії в швейцарському банку 5 млн євро і 187 тис. доларів.

На рахунках у його цивільної дружини 7 928 доларів і 10 866 гривень.

У декларації зазначено, що в 2017 році міністр купив картину художника Олександра Клименка за 208 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів, в якому Бородянський - міністр культури, молоді і спорту.