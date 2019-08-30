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30 серпня 2019, пʼятниця, 15:26 14
Суспільство 2019-08-30T17:00:03+03:00
Українські Новини
Правоохоронці розслідують можливі зловживання керівництва НСТУ при використанні держбюджета та майна, - Шуфрич

Правоохоронці розслідують можливі зловживання керівництва НСТУ при використанні держбюджета та майна, - Шуфрич

Нестор Шуфрич
Нестор Шуфрич

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа - За життя") заявляє, що правоохоронці розслідують можливі зловживання керівництва Національної суспільної телерадіокомпанії України при використанні коштів державного бюджету і майна НГТУ.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Мова йде про можливі зловживання при використанні коштів з державного бюджету, зловживання при використанні майна НГТУ, яке є державним, а також щодо ефективності використання коштів, які були надані благодійному фонду, що співпрацює з НГТУ", - сказав він.

При цьому, за його словами, правоохоронці не озвучували конкретні претензії до адміністрації компанії.

Депутат також зазначив, що обшуки в адміністративному приміщенні припинені, оскільки представники каналу погодилися добровільно надати запитувані документи.

За словами Шуфрича, слідчі поки не будуть вилучати техніку з каналу.

Як повідомляли Українські Новини, вранці в п'ятницю Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про проведення обшуків у Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).

За даними джерел, обшуки проводяться також у курівника НСТУ Зураба Аласанії.

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