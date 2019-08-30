Дві квартири в Києві і мільйонні доходи: що задекларував віце-прем'єр з євроінтеграції Кулеба

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба задекларував 2 квартири в Києві і 2,6 млн гривень доходів за 2018 рік.\r\nПро це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\n255 354 гривні його доходу становила зарплата в Міністерстві закордонних справ, 2 297 472 гривні - компенсаційні виплати як працівнику дипломатичної служби, направленого в довготермінове відрядження.\r\nДохід його дружини становив 723 786 гривень від громадської організації "Місто-Сад", якою вона володіє.\r\nГотівкою в Кулеби 32 тис. євро.\r\nУ нього є автомобіль Peugeout, який він купив у 2017 році за 112 680 гривень.\r\nТакож у віцепрем'єра дві квартири в Києві площею 52,9 кв. м і 125,7 кв. м.\r\nВін - член Української асоціації міжнародного права.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів, в якому Кулеба - віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції.\r\nТим часом, новий прем'єр Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі.