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30 серпня 2019, пʼятниця, 14:51 16
Політика 2019-08-30T14:57:55+03:00
Українські Новини
Дві квартири в Києві і мільйонні доходи: що задекларував віце-прем'єр з євроінтеграції Кулеба

Дві квартири в Києві і мільйонні доходи: що задекларував віце-прем'єр з євроінтеграції Кулеба

Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба задекларував 2 квартири в Києві і 2,6 млн гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

255 354 гривні його доходу становила зарплата в Міністерстві закордонних справ, 2 297 472 гривні - компенсаційні виплати як працівнику дипломатичної служби, направленого в довготермінове відрядження.

Дохід його дружини становив 723 786 гривень від громадської організації "Місто-Сад", якою вона володіє.

Готівкою в Кулеби 32 тис. євро.

У нього є автомобіль Peugeout, який він купив у 2017 році за 112 680 гривень.

Також у віцепрем'єра дві квартири в Києві площею 52,9 кв. м і 125,7 кв. м.

Він - член Української асоціації міжнародного права.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів, в якому Кулеба - віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Тим часом, новий прем'єр Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі.

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