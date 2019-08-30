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30 серпня 2019, пʼятниця, 12:37 7
Шоу-бізнес 2019-08-30T13:00:02+03:00
Українські Новини
Вийшов трейлер нового "Термінатора"

Вийшов трейлер нового "Термінатора"

"Термінатор". Скріншот: YouTube/Paramount Pictures

30 серпня вийшов тизер-трейлер фільму "Термінатор: Темна доля". Відео опублікувала студія Paramount Pictures.

Режисером фільму виступив Тім Міллер ("Дэдпул"). До роботи над картиною приєднався і творець оригінальних фільмів Джеймс Кемерон, який виступив у ролі продюсера.

Дія "Темній долі" продовжує події "Судного дня" і ігнорує інші фільми, які були зняті після нього. У фільмі з'являються Лінда Хемілтон і Арнольд Шварценеггер. В описі ролика йдеться про те, що вони повернуться до своїх легендарних ролей Сари Коннор і Т-800.

Крім Шверценеггера і Хемілтон, в картині зіграли Маккензі Девіс, Наталія Рейс, Габріель Луна і Дієго Бонета.

Нагадаємо, у цьому році Шварценеггер відзначив 72-річчя.

Також у київському метро на станції "Тараса Шевченка" 10 лютого відкрилася виставка картин, де Кобзар зображений в образах Термінатора, Фантомаса, Джека Горобця і ін. Пізніше автор картин "Квантовий стрибок Шевченка" Олександр Грехов вирішив віддати право на використання малюнків Національному музею ім. Шевченка.

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