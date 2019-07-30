Сегодня Арнольд Шварценеггер отмечает 72-летие

Сегодня, 30 июля, известному актеру, спортсмену, губернатору Калифорнии Арнольду Шварцнеггеру исполняется 72 года. Українські Новини расскажут о интересных фактах из жизни актера.

К 30 годам Арнольд Шварценеггер стал миллионером. Он открыл бизнес по почтовым рассылкам, основал строительную компанию Pumping Bricks и занялся недвижимостью. Сердцевиной его финансовой империи является компания Oak Productions, через которую проходят отчисления от киностудий, проценты с продаж комиксов и видеоигр.

В июле 2011 года в родном доме Шварценеггера в Австрии открылся музей. В музее собрана коллекция скульптурных изображений бывшего культуриста, а также личных вещей молодого Шварценеггера, включая его детскую кроватку. Попал в музей и мотоцикл из известной сцены в фильме "Терминатор", где он сыграл главную роль.

В октябре 2012 года вышла книги мемуаров Шварценеггера – "Вспомнить все: моя невероятно правдивая история жизни".

Арнольд Шварценеггер был женат на племяннице бывшего президента США Джона Кеннеди – Марии Шрайвер. В браке родилось четверо детей: две дочери и два сына. Однако 1 июля 2011 года Мария Шрайвер подала в высший суд Лос-Анджелеса заявление о разводе, где говорилось о "неисправимых разногласиях" с супругом. А еще в мае того же года стало известно, что Арнольд Шварценеггер признал, что является отцом ребенка домработницы, проработавшей у семьи чуть более 20 лет.



Как сообщали Українські Новини, в Африке во время прямого эфира в Snapchat на Шварценеггера напал неизвестный.



Также стало известно, что актер Крисс Пратт женится на Кэтрин Шварценеггер.



