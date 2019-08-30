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30 серпня 2019, пʼятниця, 11:19 15
Політика 2019-08-30T12:45:03+03:00
Українські Новини
Новий міністр закордонних справ Пристайко задекларував 2,8 млн гривень за минулий рік

Новий міністр закордонних справ Пристайко задекларував 2,8 млн гривень за минулий рік

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко задекларував 2,8 млн гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Його дохід за 2018 рік склали 270 тис. гривень зарплати в Міністерстві закордонних справ і 2,5 млн гривень відшкодувань від місії України при НАТО.

У власності міністра є автомобіль BMW X1 2017 року випуску вартістю 0,8 млн гривень.

У спільній власності з сім'єю у нього дві квартири в Києві: з 1998 року площею 34 кв. м, а з 2011 - 73 кв. м.

Його дружина володіє ще трьома квартирами в Києві: з 2014 - на 78 кв. м за 2 млн гривень, з 2015 - на 96 кв. м за 2,6 млн гривень, а з 2017 - на 54 кв. м за 2 млн гривень.

Також вона очікує завершення будівництва ще однієї квартири площею 87 кв. м.

В 2018 році дружина Пристайко заробила 0,4 млн гривень за надання майна в оренду.

Одну з її квартир орендував колишній депутат Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Рябчин Олексій.

У Пристайка на банківських рахунках 43 тис. гривень (Ощадбанк) і 7 тис. євро (ING Bank Belgium), а готівкою - 30 тис. гривень та 6 тис. євро, в той час як у його дружини - 4 тис. євро готівкою.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада призначила Пристайка міністром закордонних справ.

До цього він обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента.

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