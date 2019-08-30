Новий міністр закордонних справ Пристайко задекларував 2,8 млн гривень за минулий рік

Новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко задекларував 2,8 млн гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Його дохід за 2018 рік склали 270 тис. гривень зарплати в Міністерстві закордонних справ і 2,5 млн гривень відшкодувань від місії України при НАТО.

У власності міністра є автомобіль BMW X1 2017 року випуску вартістю 0,8 млн гривень.

У спільній власності з сім'єю у нього дві квартири в Києві: з 1998 року площею 34 кв. м, а з 2011 - 73 кв. м.

Його дружина володіє ще трьома квартирами в Києві: з 2014 - на 78 кв. м за 2 млн гривень, з 2015 - на 96 кв. м за 2,6 млн гривень, а з 2017 - на 54 кв. м за 2 млн гривень.

Також вона очікує завершення будівництва ще однієї квартири площею 87 кв. м.

В 2018 році дружина Пристайко заробила 0,4 млн гривень за надання майна в оренду.

Одну з її квартир орендував колишній депутат Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Рябчин Олексій.

У Пристайка на банківських рахунках 43 тис. гривень (Ощадбанк) і 7 тис. євро (ING Bank Belgium), а готівкою - 30 тис. гривень та 6 тис. євро, в той час як у його дружини - 4 тис. євро готівкою.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада призначила Пристайка міністром закордонних справ.

До цього він обіймав посаду заступника керівника Офісу Президента.