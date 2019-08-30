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30 серпня 2019, пʼятниця, 10:53 5
Силові структури 2019-08-30T10:56:10+03:00
Українські Новини
НАБУ підозрює заступника міністра екології Вакараша в недекларуванні будинку

НАБУ підозрює заступника міністра екології Вакараша в недекларуванні будинку

Віктор Вакараш.Фото: канал 24
Віктор Вакараш.Фото: канал 24

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило заступнику міністра екології та природних ресурсів Віктору Вакарашу про підозру у недекларуванні будинку і землі.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Про підозру повідомили Вакарашу", - сказав він.

Йому повідомили про підозру у статті 366-1 Кримінального кодексу.

В той же час НАБУ не називає прізвище заступник міністра.

За даними бюро, він не задекларував користування будинком (556,4 кв. м) і земельною ділянкою (0,1607 га) за 2015 і 2016 роки.

Власником цієї нерухомості є близький родич чиновника.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу на Гладковського з-за недекларування 1,3 млн гривень.

Заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак був затриманий при отриманні хабара в 480 тисяч доларів, при цьому це був перший внесок, усього Гримчак вимагає за свої послуги від одного з забудовників 1,1 мільйона доларів.

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