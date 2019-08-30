ДБР офіційно підтвердило обшуки в НГТУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) і у голови правління НГТУ Зураба Аласанії.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

"Обшуки в НГТУ і у Аласанії", - сказав він.

За його словами, обшуки пов'язані з фінансовими моментами.

Подробиці не уточнюються.

Обшуки проводтся у супроводі СБУ.



(Новина доповнена офіційною інформацією)



Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило проведення обшуків Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) в соціальній мережі Facebook.

Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій посадових осіб НГТУ, а саме зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних чи юридичних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України прийняла рішення відновити на посаді голови правління НГТУ Зураба Аласанію.

Раніше суд скасував рішення наглядової ради НГТУ про звільнення Аласанії.

У лютому Аласанія подав в суд для скасування рішення Наглядової ради про його звільнення.

Також Рада НГТУ відклала розірвання контракту з головою правління Аласанією.

Раніше стало відомо, що Аласанію звільнили через Порошенка.