ДБР офіційно підтвердило обшуки в НГТУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) і у голови правління НГТУ Зураба Аласанії.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.\r\n"Обшуки в НГТУ і у Аласанії", - сказав він.\r\nЗа його словами, обшуки пов'язані з фінансовими моментами.\r\nПодробиці не уточнюються.\r\nОбшуки проводтся у супроводі СБУ.(Новина доповнена офіційною інформацією)Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердило проведення обшуків Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) в соціальній мережі Facebook.\r\nСлідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій посадових осіб НГТУ, а саме зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних чи юридичних осіб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України прийняла рішення відновити на посаді голови правління НГТУ Зураба Аласанію.\r\nРаніше суд скасував рішення наглядової ради НГТУ про звільнення Аласанії.\r\nУ лютому Аласанія подав в суд для скасування рішення Наглядової ради про його звільнення.\r\nТакож Рада НГТУ відклала розірвання контракту з головою правління Аласанією.\r\nРаніше стало відомо, що Аласанію звільнили через Порошенка.\r\n