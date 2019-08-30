Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства очолив Милованов

Верховна Рада призначила Тимофія Милованова міністром економіки, торгівлі і сільського господарства.

За призначення Милованова проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Милованов народився 15 березня 1975 року в Києві.

Таким чином, це рішення означає майбутню ліквідацію МінАПК.

Він закінчив київську фізико-математичну школу №145, Київський політехнічний інститут та Києво-Молилянскую академію.

У 1999 році Милованов отримав ступінь міністра економіки в Київській школі економіки, а у 2004 отримав ступінь PhD (вчений ступінь доктор філософії - відповідає ступеню кандидат наук в країнах колишнього СРСР).

Викладав у Пенсельванському університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія, а також в Університеті Піттсбурга.

7 липня 2016 року був призначений членом Ради Національного банку України, а в жовтні 2016 року - заступником голови Ради НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.

Крім того, Верховна Рада має намір скасувати депутатську недоторканність з 2020 року.