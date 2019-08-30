Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства очолив Милованов

Верховна Рада призначила Тимофія Милованова міністром економіки, торгівлі і сільського господарства.\r\nЗа призначення Милованова проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nМилованов народився 15 березня 1975 року в Києві.\r\nТаким чином, це рішення означає майбутню ліквідацію МінАПК.\r\nВін закінчив київську фізико-математичну школу №145, Київський політехнічний інститут та Києво-Молилянскую академію.\r\nУ 1999 році Милованов отримав ступінь міністра економіки в Київській школі економіки, а у 2004 отримав ступінь PhD (вчений ступінь доктор філософії - відповідає ступеню кандидат наук в країнах колишнього СРСР).\r\nВикладав у Пенсельванському університеті Бонна, Університеті штату Пенсільванія, а також в Університеті Піттсбурга.\r\n7 липня 2016 року був призначений членом Ради Національного банку України, а в жовтні 2016 року - заступником голови Ради НБУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила новий склад Кабінету Міністрів.\r\nКрім того, Верховна Рада має намір скасувати депутатську недоторканність з 2020 року.