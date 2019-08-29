Екс-глава НКРЕКП заявив, що Коломойський свідомо маніпулює цифрами

Коломойський не розуміє основ роботи старої моделі ринку електроенергії і свідомо маніпулює цифрами. Про це написав екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяви олігарха в інтерв'ю "Цензор.нет".

Екс-глава НКРЕКП нарахував майже десяток неправдивих тверджень олігарха, що стосуються ринку електроенергії, зокрема за обсягом виробленої електроенергії і структурі її виробництва.

"Коломойський:" Україна виробляє 180 мільярдів кіловат-годин на рік. "Неправда: близько 160 мільярдів квт.ч. згідно прогнозних балансів за 2018 і 2019 рік.

Коломойський: "50% виробляє атомна енергетика." Неправда: 53% згідно балансу на 2019 рік. І це дуже важливо, тому що е/е вироблена АЕС суттєво дешевша.

Коломойський: "40% виробляє теплова." Неправда: 30% частка ТЕС згідно балансу на 2019 рік.

Коломойський: "У Ахметова 70-80% теплової генерації в руках, і при цьому його не визнають монополістом! У нього під контролем вироблення приблизно 50 мільярдів кіловат-годин." Неправда: вся вироблення ТЕС 48 млрд. КВт.год згідно балансу на 2019 рік", - написав Вовк.

За його словами, олігарх маніпулює цифрами, стверджуючи, що держава купувала у ТЕС електроенергію дорожче оптових цін - по 1,9-2,00 гривні за кіловат-годину. Насправді ж річний тариф ТЕС ніколи не складав 1.9-2.0 грн/кВт.год.

"Оптова ціна дорівнює середньозваженій ціні всієї генерації в старій моделі, тому порівнювати з нею все одно, що порівнювати ціну борщу за літр проти ціни картоплі за кг", - підкреслив Вовк.

Також олігарх привів неправдиві дані щодо зміни оптової ціни електроенергії до і після введення формули "Роттердам+".

"Коломойський: "Оптова ціна з початку дії "Роттердам+" і по червень 2018 року коливалася від 1 гривні до 1,618 гривні. "Неправда: річна ОРЦ від 1,31 грн в 2016 до 1.67 грн ОРЦ в 2019! Нижній рівень промах на 30%", - повідомив Вовк.

Нагадаємо, раніше екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк повідомив, що за час дії формули "Роттердам+" зарплати шахтарів виросли більш ніж в два рази.

Енергоексперти висловлювали думку, що перехід до формульного ціноутворення, заснованого на імпортному паритеті, вивів вугледобувну галузь з кризи і встановив справедливу ціну на вугілля.