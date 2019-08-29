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  • Червоний Хрест направив 12 вантажівок з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу
29 серпня 2019, четвер, 11:46 9
Політика 2019-08-29T12:15:01+03:00
Українські Новини
Червоний Хрест направив 12 вантажівок з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу

Червоний Хрест направив 12 вантажівок з гуманітарною допомогою на непідконтрольну територію Донбасу

Червоний Крест.Фото:ukrinform.ru
Червоний Крест.Фото:ukrinform.ru

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив 12 вантажних автомобілів з 185 тонн гуманітарного вантажу на непідконтрольну територію Донбасу.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 12 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказано в ньому.Допомога включає продукти харчування, засоби гігієни, ліки і будівельні матеріали. Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), який у жовтні 2018 направив 8 вантажівок з гумпомощью, в квітні поточного року направив 4 вантажних автомобіля з 73 тонни гуманітарного вантажу з будівельними матеріалами та гігієнічними наборами на непідконтрольну територію Донбасу.

Раніше, Німеччина виділила 1,5 млн євро на допомогу жителям Донбасу. Таким чином, загальний внесок Німеччини в діяльність МКЧХ в Україні за період з 2016 по 2018 роки зросла до 16 млн євро.

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