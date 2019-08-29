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29 серпня 2019, четвер, 09:40 24
Події 2019-08-29T15:00:07+03:00
Українські Новини
Поліція затримала 2 працівників КП по справі про загибель 8 осіб через обвал будинку у Дрогобичі Львівської об

Поліція затримала 2 працівників КП по справі про загибель 8 осіб через обвал будинку у Дрогобичі Львівської області

Поліція 28 серпня затримала 2 працівників комунального підприємства по справі про загибель 8 осіб в результаті обвалу будинку у Дрогобичі (Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"У Дрогобичі (Львівська область) поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства", - йдеться в повідомленні.

Затримані працівники КП - 57-річний чоловік і 60-річна жінка, місцеві жителі.

Незабаром вирішиться питання про обрання їм запобіжного заходу.

Інші деталі не повідомляються.

За фактом обвалу частини житлового будинку по вулиці Грушевського, 101 у Дрогобичі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6:00 29 серпня 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку в Дрогобичі.

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