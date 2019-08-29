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29 серпня 2019, четвер, 08:55 360 Документ
Президент 2019-08-29T09:15:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського засекретили, чи обговорював він з Нетаньяху питання пенсій громадянам Ізраїлю

У Зеленського засекретили, чи обговорював він з Нетаньяху питання пенсій громадянам Ізраїлю

В Офісі президента України відмовилися відповідати на пряме запитання, чи обговорювалося під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху питання виплати Україною пенсій громадянам Ізраїлю і яке рішення було прийнято з цього питання.

Про це йдеться у відповіді президентського Офісу на інформаційний запит Українських Новин.

"За інформацією, наданою Головним департаментом зовнішньої політики і європейської інтеграції, публічна інформація, пов'язана зі згаданим вище візитом, освітлена під час прес-конференції лідерів двох країн і на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України (копії матеріалів додаються)", - йдеться в відповіді.

При цьому, до відповіді були прикладені роздруківки повідомлень президентської прес-служби про хід зустрічі, а також опубліковані на президентському сайті новини зі спільної прес-конференції, де жодної згадки про питання виплати пенсій не міститься.

Відповідно до Закону "Про доступ до публічної інформації" вся інформація, розпорядником якої є органи державної влади, за замовчування є публічною, крім тієї, на доступ до якої накладено обмеження в установленому Законом порядку. Тобто, крім інформації, віднесеної самим розпорядником за передбаченими процедурами до таємної або службової, а також є конфіденційної.

20 серпня на спільній прес-конференції Володимир Зеленський і Беньямін Нетаньяху розповіли про перелік питань, за якими були досягнуті домовленості.

Але пізніше сам Нетаньяху на своїй сторінці в соцмережі Facebook уточнив, що також Володимир Зеленський пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху ратифікувати угоду про виплату пенсій колишнім українським пенсіонерам, інвалідам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які репатріювалися в Ізраїль після 24 серпня 1991 року .

"Я вдячний йому (Зеленському, - ред.) за рішення просувати в парламенті ратифікацію договору про виплату пенсій ізраїльтянам, вихідцям з України", - написав прем'єр Ізраїлю.

Українська сторона поки офіційно не коментувала цю заяву ізраїльського прем'єра.

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