Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії

29 серпня відзначається 5-а річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, які значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, проте після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня в тил українського угруповання з території РФ, іловайське угруповання виявилося в оточенні.

29 серпня вночі президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув у Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід повинен відбуватися без зброї.

В 8:15 українські військові організованими колонами почали рух з міста. Однак під час виходу колони були підло розстріляні ворогом.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладання Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ із залученням представників проросійських бойовиків.

Офіційно під час боїв за Іловайськ загинули 366 українських військових, зникли безвісти - 158, поранено - 429, полонені - 128.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня, в День незалежності, на Ході гідності Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, який буде відзначатися щорічно 29 серпня.

Тим часом місія ООН вимагає поновити розслідування Іловайської трагедії.