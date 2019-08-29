підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 серпня 2019, четвер, 06:00 40
Суспільство 2019-08-29T09:18:15+03:00
Українські Новини
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії

Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії

Військовий. Фото: telegraf.сом.іа
Військовий. Фото: telegraf.сом.іа

29 серпня відзначається 5-а річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області. Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, які значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, проте після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня в тил українського угруповання з території РФ, іловайське угруповання виявилося в оточенні.

29 серпня вночі президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні. 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув у Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід повинен відбуватися без зброї.

В 8:15 українські військові організованими колонами почали рух з міста. Однак під час виходу колони були підло розстріляні ворогом.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладання Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ із залученням представників проросійських бойовиків.

Офіційно під час боїв за Іловайськ загинули 366 українських військових, зникли безвісти - 158, поранено - 429, полонені - 128.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня, в День незалежності, на Ході гідності Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, який буде відзначатися щорічно 29 серпня.

Тим часом місія ООН вимагає поновити розслідування Іловайської трагедії.

Більше новин про: Українські військові Річниця трагедія Іловайськ

Архів
Новини
Зеленського закликали негайно провести аудит Укрзалізниці та змінити керівництво 09:00
У Зеленського засекретили, чи обговорював він з Нетаньяху питання пенсій громадянам Ізраїлю 08:55 Документ
100 днів тому Богдан був призначений головою Офісу Президента 08:33
Депутати зібралися на Михайлівській площі. Фото: Вісті
Перед першим засіданням депутати "Слуги народу" зібралися біля Михайлівського собору 08:26
Трамп призупинив виділення військової допомоги в Україні, - ЗМІ 08:08
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
більше новин
Коломойський і Аваков формують у Раді депутатську групу: список складу, - ЗМІ 14:52
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
На перше засідання нового скликання запросять спікера часів Януковича 21:55
"Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСЗ на листопад і грудень 16:40
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok