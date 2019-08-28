Стефанчук звинуватив депутата Князевича у передачі новому парламенту законопроекту про зняття недоторканності

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук обвинувачує голову комітету з питань правової політики і правосуддя Руслана Князевича (фракція "Блок Петра Порошенка") в непередачі парламенту 9-го скликання законопроекту про зняття недоторканності №7203.

Про це він повідомив на засіданні групи з підготовки 1-ї сесії Ради, передають Українські Новини.

"Я хочу поінформувати громадськість, що, на превеликий жаль, партія колишня БПП, яка очолювала цей комітет, через який проходив законопроект №7203, наголошую, будучи ініціатором цього законопроекту, сьогодні не включила його в перехідні законопроекти, які переходять на 9-е скликання ВРУ", - сказав Стефанчук.

Група прийняла рішення про включення законопроекту до порядку денного 1-ї сесії Ради 9-го скликання.

Зі слів представника Президента, Рада має намір прийняти документ у першому читанні.

Як повідомляли Українські новини, САП не хотіла вносити подання генпрокурору про зняття недоторканності з депутатів Ради до виборів.

Тим часом завтра, 29 серпня, відбудеться перше засідання нової Ради.