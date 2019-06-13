САП не хочет вносить генпрокурору представления о снятии неприкосновенности с депутатов Рады до выборов

Специализированная антикоррупционная прокуратура не намерена до выборов Верховной Рады вносить генеральному прокурору никаких представлений о снятии неприкосновенности с депутатов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Не будет до выборов (представлений)", - сказал он.

По его словам, нет смысла вносить представления, поскольку скоро выборы, и никто не проголосует за снятие неприкосновенности.

Также он сообщил, что если нынешние депутаты-фигуранты уголовных дел не пройдут в новую Раду, то им будут вручены сообщения о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, САП повторно инициирует снятие неприкосновенности с депутата Рады Ярослава Дубневича.

Тем временем, Зеленский обещает САП и НАБУ не защищать "своих" коррупционеров.