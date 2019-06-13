САП не хочет вносить генпрокурору представления о снятии неприкосновенности с депутатов Рады до выборов

Специализированная антикоррупционная прокуратура не намерена до выборов Верховной Рады вносить генеральному прокурору никаких представлений о снятии неприкосновенности с депутатов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.\r\n"Не будет до выборов (представлений)", - сказал он.\r\nПо его словам, нет смысла вносить представления, поскольку скоро выборы, и никто не проголосует за снятие неприкосновенности.\r\nТакже он сообщил, что если нынешние депутаты-фигуранты уголовных дел не пройдут в новую Раду, то им будут вручены сообщения о подозрении.\r\nКак сообщали Українськi Новини, САП повторно инициирует снятие неприкосновенности с депутата Рады Ярослава Дубневича.\r\nТем временем, Зеленский обещает САП и НАБУ не защищать "своих" коррупционеров.