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13 июня 2019, четверг, 23:10 44
Политика 2019-06-13T23:10:39+03:00
Українські Новини
САП не хочет вносить генпрокурору представления о снятии неприкосновенности с депутатов Рады до выборов

САП не хочет вносить генпрокурору представления о снятии неприкосновенности с депутатов Рады до выборов

Специализированная антикоррупционная прокуратура не намерена до выборов Верховной Рады вносить генеральному прокурору никаких представлений о снятии неприкосновенности с депутатов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Не будет до выборов (представлений)", - сказал он.

По его словам, нет смысла вносить представления, поскольку скоро выборы, и никто не проголосует за снятие неприкосновенности.

Также он сообщил, что если нынешние депутаты-фигуранты уголовных дел не пройдут в новую Раду, то им будут вручены сообщения о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, САП повторно инициирует снятие неприкосновенности с депутата Рады Ярослава Дубневича.

Тем временем, Зеленский обещает САП и НАБУ не защищать "своих" коррупционеров.

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