У Харківській області напали на знімальну групу телеканалу "112"

Затримано близько 30 осіб, які напали на журналістів "112". Фото: 112

Затримано близько 30 осіб, які напали на журналістів "112". Фото: 112

Поліція затримала 30 осіб за напад на знімальну групу телеканалу "112 Україна" в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

При цьому в повідомленні не вказано, на знімальну групу якого телеканалу було скоєно напад.

У той же час телеканал "112 Україна" заявляє, що напад стався на їх знімальну групу.

У середу близько 12:55 в поліцію надійшло повідомлення про конфлікт, на місце події виїхали співробітники Золочівського та Дергачівського відділів поліції, а також спецназ.

Конфлікт виник між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами під час зйомок відеосюжету.

Охоронці перешкоджали руху транспорту ЗМІ, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту.

Передбачувані учасники конфлікту доставлені в територіальні відділи поліції.

Наразі ситуація знаходиться під контролем.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), 293 (групове порушення громадського порядку), 345 прим (погроза або насильство щодо журналіста) і 347 прим (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, на інформаційне агентство "Укрінформ" напали невідомі: постраждало 3 журналіста.

Раніше також невідомі вандали напали на прес-центр Українських Новин.