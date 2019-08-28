У Харківській області напали на знімальну групу телеканалу "112"

Поліція затримала 30 осіб за напад на знімальну групу телеканалу "112 Україна" в Харківській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nПри цьому в повідомленні не вказано, на знімальну групу якого телеканалу було скоєно напад.\r\nУ той же час телеканал "112 Україна" заявляє, що напад стався на їх знімальну групу.\r\nУ середу близько 12:55 в поліцію надійшло повідомлення про конфлікт, на місце події виїхали співробітники Золочівського та Дергачівського відділів поліції, а також спецназ.\r\nКонфлікт виник між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами під час зйомок відеосюжету.\r\nОхоронці перешкоджали руху транспорту ЗМІ, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту.\r\nПередбачувані учасники конфлікту доставлені в територіальні відділи поліції.\r\nНаразі ситуація знаходиться під контролем. \r\nПоліція відкрила кримінальні провадження за статтями 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), 293 (групове порушення громадського порядку), 345 прим (погроза або насильство щодо журналіста) і 347 прим (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на інформаційне агентство "Укрінформ" напали невідомі: постраждало 3 журналіста.\r\nРаніше також невідомі вандали напали на прес-центр Українських Новин.