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28 серпня 2019, середа, 17:22 9
Технології 2019-08-28T19:00:02+03:00
Українські Новини
Google Maps запропонує користувачам нові маршрути

Google Maps запропонує користувачам нові маршрути

Маршрути Google. Фото: google.com.ua
Маршрути Google. Фото: google.com.ua

В найближчі тижні картографічний сервіс Google Maps надасть користувачам можливість планувати свій маршрут на таксі, або велосипеді. Про це пише Google у своєму блозі.

Зараз сервіс даэ змогу розраховувати час і протяжність маршруту з точки А в точку B пішки, на автомобілі, громадському транспорті, а також компонувати кілька засобів пересування. Але вже протягом декількох тижнів компанія обіцяє надати людям можливість спланувати поїздку ще і з допомогою таксі, велосипеда, а також райдшеринга.

Райдшеринг - загальне використання приватного автомобіля за допомогою сервісів пошуку попутників, при якому витрати діляться пропорційно.

При плануванні маршруту Maps буде пропонувати користувачеві низку оптимальних варіантів, в яких кілька видів транспортних засобів можуть об'єднуватися для більш швидкої і комфортної поїздки. Також буде розраховуватися приблизна вартість поїздки, якщо використовується громадський транспорт, або послуги таксі.

Нововведення стане доступним у найближчі тижні в 30 країнах світу для користувачів платформ Android і iOS. Надалі компанія обіцяє надати доступ до новинки більшій кількості людей.

Нагадаємо, раніше в Google протестували Maps режим доповненої реальності.

Крім того, Google Assistant "навчили" читати вголос повідомлення з інших месенджерів.

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