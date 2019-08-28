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28 серпня 2019, середа, 16:46 8
Верховна Рада і партії 2019-08-28T17:00:02+03:00
Українські Новини
Перше засідання Ради може затягнутися до ранку

Перше засідання Ради може затягнутися до ранку

Рада. Фото: сайт Президента України
Рада. Фото: сайт Президента України

Обраний депутатом Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допускає продовження першого засідання парламенту до ранку 30 серпня.

Про це він сказав журналістам перед засіданням майбутньої фракції "Слуги народу" за участю Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Ну ми так (будемо до ранку), а у вас (журналістів) завжди є вибір - працювати чи відпочивати", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, чи планують новообрані депутати працювати до ранку.

Крім цього, за словами Корнієнка, на засіданні майбутня фракція планує обговорити пакет невідкладних законопроектів, ініціювати розгляд яких має намір 29 серпня, а також запропоновані кандидатури на посаду заступника голови Ради.

Корнієнко також підкреслив, що на зустрічі обраним депутатам Ради від партії мають намір запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра.

"Є такі чутки, що сьогодні нам запропонують можливу кандидатуру на посаду прем'єр-міністра і, відповідно, ми проведемо дискусію в середині фракції, тому що згідно з Конституцією ми повинні запропонувати (кандидатуру прем'єр-міністра)...

"Я не думаю, що буде предметна прямо дискусія про людей сьогодні (про кандидатури на посади міністрів), тому що це все формується ще, проходять співбесіди, скажімо так, до завтра ще буде формуватися - може, завтра, частина, може, з понеділка", - підкреслив майбутній парламентарій.

Як повідомляли Українські Новини, 28 серпня обрані депутати Ради 9-го скликання протестували систему голосування "Рада-3" в парламенті без сенсорної кнопки.

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