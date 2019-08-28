ОПЗЖ вітає звільнення Вишинського і пообіцяла продовжувати боротьбу за права журналістів

"Опозиційна платформа – За життя" буде домагатися припинення кримінальних справ проти всіх незалежних журналістів і звільнення всіх в'язнів совісті. Про це йдеться в заяві партії з нагоди звільнення з-під варти журналіста Кирила Вишинського.

"Ми вітаємо рішення Апеляційного суду Києва про зміну запобіжного заходу журналісту Кирилу Вишинському та звільнення його зі слідчого ізолятора. Ми будемо домагатися припинення кримінальних справ проти всіх незалежних журналістів, ініційованих режимом Порошенка, і звільнення всіх в'язнів сумління", – наголосили опозиціонери.

Представники партії зазначили, що режим Порошенка збудував машину політичних репресій для повного знищення свободи слова в Україні.

"Жертвами цієї репресивної машини ставали незалежні журналісти, блогери та громадські активісти, які мають сміливість виступити проти насаджуваного режимом культу війни, ксенофобії і нетерпимості. Масове поширення отримала практика тиску і залякування незалежних ЗМІ та журналістів силовими та контролюючими органами. Робилися спроби введення прямої політичної цензури. Злочини проти журналістів не розслідувалися, а заохочувалися", – підкреслили вони.

Опозиціонери пояснили, що однією з таких жертв режиму Порошенка став Кирило Вишинський.

"Кирило Вишинський був за надуманими звинуваченнями поміщений під варту. "Опозиційна платформа – За життя" вітає рішення Суду звільнити журналіста Вишинського із слідчого ізолятора. Сподіваємося, що в майбутньому Суд прийме єдино законне і справедливе рішення і припинить незаконне кримінальне провадження стосовно Кирила Вишинського", – йдеться в заяві.

Там також наголошується, що "Опозиційна платформа – За життя" буде боротися за права і свободу представників ЗМІ в Україні.

"Ми будемо продовжувати боротьбу за права журналістів, за свободу для всіх українських в'язнів сумління. Будемо домагатися, щоб всі агенти минулого режиму, відповідальні за порушення прав журналістів, на чолі з Порошенком понесли заслужене покарання. Їм доведеться відповідати перед українським народом за свої злочини проти журналістів, а не робити пафосні політичні заяви про свободу слова. Яка "свобода" стоїть за їх словами – добре відомо. Ми ще раз застерігаємо представників нинішньої влади від повторення політики колишнього режиму, спроб політичного тиску і репресій проти незалежних ЗМІ в Україні. Боротьба з інакомисленням і свободою слова – це шлях до диктатури, яку не визнає український народ", – резюмується в заяві політсили.

Як повідомлялося, сьогодні Міжнародна та Європейська федерації журналістів висловили вітання зі звільненням Вишинського та закликали звільнити Сущенка та Асєєва.

Також звільнення Вишинського привітали швейцарські правозахисники з "Мережі солідарності".