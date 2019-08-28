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28 серпня 2019, середа, 15:49 280
Політика 2019-08-28T17:00:03+03:00
Українські Новини
Швейцарські правозахисники з "Мережі Солідарності" вітають звільнення Вишинського

Швейцарські правозахисники з "Мережі Солідарності" вітають звільнення Вишинського

Швейцарська правозахисна організація "Мережа Солідарності" (Solidaritätsnetz Bern) яка 20 років займається захистом прав людини в Європі та світі, захистом політичних в'язнів і людей, переслідуваних в результаті військових конфліктів, вітає звільнення з-під варти в українському суді журналіста і шеф-редактора "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського і зміну йому запобіжного заходу на особисту поруку.

Після тривалого вивчення справи Вишинського 29 липня "Мережа Солідарності" визнала політв'язням головного редактора "РІА Новини Україна" Кирила Вишинського, а саме переслідуваного за журналістську діяльність і антивоєнну риторику. "Мережа Солідарності" направила Президенту України, уряду України і Генеральному прокурору України офіційне звернення з вимогою негайного звільнення Кирила Вишинського з-під варти.

"Мережа Солідарності" вітає рішення української системи юстиції про зміну запобіжного заходу Кирилу Вишинського. Дотримання Україною прав людини і недопущення переслідувань за політичними мотивами є вкрай важливою складовою інтеграції всіх державних інститутів країни відповідно до курсу на реалізацію європейських цінностей свобод і принципів.

Для моніторингу і контролю дотримання прав людини, уникнення політичних переслідувань в Україні та інших країнах пострадянського простору, Швейцарська правозахисна організація "Мережа Солідарності" (Solidaritätsnetz Bern) відкриває в Києві свій підрозділ - правозахисну організацію "Мережа Солідарності Інтернешнл" (Solidaritätsnetz international).

Нагадаємо, Кирило Вишинський був затриманий в Києві за підозрою в державній зраді 15 травня 2018 року.

 
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