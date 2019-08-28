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28 серпня 2019, середа, 15:28 29
Європа 2019-08-28T17:00:04+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністр Великобританії заблокував роботу парламенту

Прем'єр-міністр Великобританії заблокував роботу парламенту

Борис Донсон
Борис Донсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вирішив блокувати роботу парламенту до середини жовтня.

Джонсон повідомив у середу, 28 серпня, що повідомив про це королеву Єлизавету II, пише DW.

На думку спостерігачів, подібний крок може бути спрямований на те, щоб не залишити депутатам часу для ефективної протидії сценарієм жорсткого "Брекзита".

"Друга парламентська сесія розпочнеться з промови королеви в понеділок, 14 жовтня", - повідомляється в листі Бориса Джонсона британським парламентаріям.

Одночасно прем'єр заперечував, що його рішення спрямоване на те, щоб подолати протидію депутатів.

Глава Лейбористської партії Джеремі Корбін раніше запросив законодавців і лідерів опозиції для обговорення плану Джонсона, який передбачає вихід Лондона зі складу ЄС 31 жовтня.

Раніше у Франції, де проходив саміт G7, британський прем'єр заявив, що вважає нинішній проект договору щодо  "Брекзиту" "мертвим", а передбачені в ньому компенсації недійсними в разі відсутності угоди.

Як повідомляли Українські Новини, Борис Джонсон запевнив Президента Володимира Зеленського в тому, що Великобританія буде стояти на позиції неможливості відновлення "Великої вісімки" (G8) за участю Росії (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія, Росія) під час саміту G7 у Франції 24-26 серпня.

Раніше Джонсон також запевняв України абсолютнійї підтримці її територіальної цілісності.

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