Блозі американського військового про п'яних ледачих українських солдатів у ЗСУ назвали фейком

Збройні сили України назвали "фейком" нібито блозі американського підполковника Роберта Трейсі, де була критика на адресу українських солдатів. Начальник управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив у коментарі Радіо Свобода, що цей блог – "вкидання і провокація", яка розійшлася російськими і українськими ЗМІ.

Сеник додав, що раніше Трейсі – командир "Об'єднаної багатонаціональної групи по підготовці – Україна" – позитивно оцінював співпрацю з українськими військовими.

Англомовний блог з заголовком "Українські солдати – найслабше місце Яворівського навчального центру" був опублікований 23 серпня. У ньому Трейсі нібито звинувачує українських солдатів в незнанні англійської мови, ледарства, жадібності, поголовне пияцтво, слабкої освіченості та корумпованості.

Зокрема, автор блогу пише: "Моїм інструкторам на заняттях деколи потрібно залучати додатковий загін перекладачів. Але і це не завжди допомагає. Справа в тому, що вони не можуть повністю зрозуміти навіть один одного! Тут навчається суміш людей різних національностей. Деякі з них розмовляє тільки українською мовою, деякі – тільки російською. Інші можуть спілкуватися тільки румунською або угорською".

"Об'єднана багатонаціональна група по підготовці – Україна" поки не реагувала не публікацію блогу.

Як повідомляли Українські Новини, американський полковник назвав головною проблемою Яворівського полігону військовослужбовців.

Також раніше військовослужбовець застрелив колегу у Львівській області.