"Львівгаз" не пов'язує обвал будинку у Дрогобичі Львівської області з вибухом газу

Газопостачальна компанія "Львівгаз" не пов'язує обвал будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі Львівської області з вибухом побутового газу. Про це йдеться в повідомленні "Львівгазу", передають Українські Новини.

"28 серпня близько 3:00 ночі в Дрогобичі стався обвал частини чотириповерхового будинку. Деякі ЗМІ помилково повідомили, що обвал пов'язаний з вибухом газу. Однак ніяких вибухів не було, природний газ не міг бути причиною обвалу", - йдеться у ньому.

Зазначається, що фахівці "Львівгазу" вночі провели обстеження підземних газопроводів, підвалів, під'їздів, контрольних трубок і всіх інших підземних інженерних комунікацій в радіусі 50 м на загазованість навколо будинку і загазованість не була виявлена.

Компанія зазначає, що подача природного газу в будинок припинена і напередодні виклики на службу "104" з приводу витоків газу з цього будинку не надходили.

Як повідомляли Українські Новини, 2 людини загинули і 7 (із них 4 дітей), госпіталізовано з-за вибуху 28 серпня о 2:46 у будинку на вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.