Поліція почала розслідувати жорстоке поводження з тваринами під час святкування дня громади у Волинській області

Поліція почала розслідувати жорстоке поводження з тваринами під час святкування дня громади у Волинській облас

Поліція почала розслідувати жорстоке поводження з тваринами під час святкування дня громади у селі Забороль Луцького району Волинської області 26 серпня. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"У понеділок, 26 серпня, в поліцію Волинській області надійшло повідомлення про жорстоке поводження з тваринами селі Забороль Луцького району. Зокрема, під час святкування дня громади на сільському стадіоні учасники заходу ніби трохи не розірвали живе порося", - йдеться в повідомленні.

Відомості правоохоронці зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.

Проводиться перевірка.

Раніше в соціальній мережі Facebook користувачі виклали відео, на якому видно, як на стадіоні проходив конкурс, за умовами якого треба було зловити поросят.

Їх одночасно зловили кілька чоловік і ледь не розірвали на очах у сотень глядачів.

Тварини верещали від болю.

Також у неділю, 25 серпня, ввечері у Ковельський відділ поліції (Волинська область) надійшло повідомлення про те, що на вулиці міста невідомий чоловік б'є цуценят.

Відомості належним чином зареєстрували, на місце виїжджала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські встановили, що на вулиці Тімірязєва в Ковелі 62-річний місцевий житель металевою палицею до смерті побив двох цуценят.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту строком до шести місяців.

Як повідомляли Українські Новини, у Волинській області жительки на конкурсі ледь не розірвали живе порося.

У серпні 2017 року вступив в силу закон, що передбачає посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.