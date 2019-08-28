Під завалами будинку в Дрогобичі можуть бути ще 5 осіб

У Дрогобичі Львівської обл. під завалами будинку можуть бути ще п'ять чоловік. Про це заявив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Петро Коротинський на брифінгу, який транслював телеканал "112".

"Вилучено 2 загиблих. За оперативними даними, під завалами може перебувати 5 осіб, враховуючи кількість прописаних і можливу кількість проживаючих людей у цих квартирах. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою", - заявив чиновник.

Газопостачальна компанія "Львівгаз" не пов'язує обвал будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі Львівської області з вибухом побутового газу.

Про це йдеться в повідомленні "Львівгазу", передають Українські Новини.

"28 серпня близько 3:00 ночі в Дрогобичі стався обвал частини чотириповерхового будинку. Деякі ЗМІ помилково повідомили, що обвал пов'язаний з вибухом газу. Однак ніяких вибухів не було, природний газ не міг бути причиною обвалу", - йдеться у ньому.

Зазначається, що фахівці "Львівгазу" вночі провели обстеження підземних газопроводів, підвалів, під'їздів, контрольних трубок і всіх інших підземних інженерних комунікацій в радіусі 50 м на загазованість навколо будинку і загазованість не була виявлена.

Компанія зазначає, що подача природного газу в будинок припинена і напередодні виклики на службу "104" з приводу витоків газу з цього будинку не надходили.

Як повідомляли Українські Новини, до цього повідомлялося, що в Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти.

Раніше в Київської області вибух газу у багатоквартирному будинку зруйнував кілька квартир.