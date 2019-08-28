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28 серпня 2019, середа, 11:10 63
Політика 2019-08-28T11:30:02+03:00
Українські Новини
Коломойський передбачив, що депутати "Слуги народу" точно будуть "бл*дувати"

Коломойський передбачив, що депутати "Слуги народу" точно будуть "бл*дувати"

Український олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують з Володимиром Зеленським, вважає, що президентську партію Слуга народу можуть покинути близько 100 осіб. Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.нет, відповідаючи на питання, скільки народних депутатів може відколотися від політсили в майбутньому.

"Під ризиком виходу десь до 100 осіб."Паршивими вівцями" будуть, насамперед, бізнесмени", — сказав Коломойський.

За його словами, у такому разі Україну чекають нові парламентські вибори.

"Тоді через рік в Україні будуть нові вибори — даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи", — припустив бізнесмен.

Причиною цього, як вважає Коломойський, може стати поведінки нардепів від Слуги народу.

"Якщо "Слуги народу" почнуть бл*дова. А вони будуть точно бл*дова, питання в масштабах. І це нормальний людський процес усвідомлення, навіщо ви прийшли в парламент", — додав олігарх.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський і Аваков формують Раді депутатську групу: список складу.

Так раніше Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Зеленського з інавгурацією.

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