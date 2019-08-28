Коломойський передбачив, що депутати "Слуги народу" точно будуть "бл*дувати"

Український олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують з Володимиром Зеленським, вважає, що президентську партію Слуга народу можуть покинути близько 100 осіб. Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.нет, відповідаючи на питання, скільки народних депутатів може відколотися від політсили в майбутньому.\r\n"Під ризиком виходу десь до 100 осіб."Паршивими вівцями" будуть, насамперед, бізнесмени", — сказав Коломойський.\r\nЗа його словами, у такому разі Україну чекають нові парламентські вибори.\r\n"Тоді через рік в Україні будуть нові вибори — даю свій прогноз. Тільки вже на базі повністю пропорційної системи", — припустив бізнесмен.\r\nПричиною цього, як вважає Коломойський, може стати поведінки нардепів від Слуги народу.\r\n"Якщо "Слуги народу" почнуть бл*дова. А вони будуть точно бл*дова, питання в масштабах. І це нормальний людський процес усвідомлення, навіщо ви прийшли в парламент", — додав олігарх.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойський і Аваков формують Раді депутатську групу: список складу.\r\nТак раніше Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Зеленського з інавгурацією.