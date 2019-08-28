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28 серпня 2019, середа, 11:04 42
Суспільство 2019-08-28T13:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві можуть перекрити вулиці через візит радника Трампа

У Києві можуть перекрити вулиці через візит радника Трампа

У Києві перекриють дороги. Фото: pixabay
У Києві перекриють дороги. Фото: pixabay

28-29 серпня в центрі Києва можуть перекрити вулиці через візит радника Трампа. Про це повідомляє прес-служба Управління держохорони України на сторінці в Facebook.

"Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що 28 - 29 серпня у зв'язку з візитом в Україну радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що держохорона буде охороняти Болтона у відповідності з Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і Положенням про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року №746/2002, глав іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами.

"Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 2006 року №815/2006 "Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду даної особи, стосовно якої здійснюється державна охорона "буде забезпечувати безпеку і надавати супровід делегації Сполучених Штатів Америки на території України протягом візиту 28-29 серпня", - сказано в ньому.


Як повідомляли Українські Новини, 28 серпня в Києві перекриють Повітрофлотський проспект: як буде ходити громадський транспорт.

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