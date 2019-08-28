В Киеве сегодня перекроют Воздухофлотский проспект: как будет ходить общественный транспорт

В среду, 28 августа, в Киеве перекроют автомобильное движение по Воздухофлотскому проспекту.\r\nКак сообщила пресс-служба КГГА, изменения связаны с проведением мероприятий по случаю Дня памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.\r\nПерекрытие проспекта изменит маршруты автобусов №119 и троллейбусов №8, №9, №17, №19, №19д и №30.\r\nВоздухофлосткий проспект будет перекрыт от Соломенской площади до дома №25. Ограничение движения начнет действовать с 9:00, а откроют проезд по магистрали в 12:00. \r\nС 9:00 и ориентировочно до 12:00 движение маршрутов будет организовано следующим образом:\r\n\r\nАвтобус № 119 от улицы Василия Касияна до Воздухофлотского проспекта будет идти по действующему маршруту, далее — улица Василия Липковского — улица Ползунова — улица Ивана Огиенко — Воздухофлотский проспект, далее по действующему маршруту;\r\nТроллейбусы маршрутов №8 и №9 соответственно от улицы Смелянской и аэропорта "Киев" имени Сикорского до Воздухофлотского проспекта по действующим маршрутам, далее — улица Соломенская — улица Протасов Яр — улица Ивана Федорова — улица Большая Васильковская — улица Жилянская — улица Шота Руставели — улица Рогнединская — улица Эспланадная — станция метро "Дворец Спорта";\r\nТроллейбус маршрута №17 от станции метро "Площадь Льва Толстого" до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nТроллейбус маршрута №19 от улицы Ольжича до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nТроллейбус маршрута №19д от улицы Юрия Ильенко до железнодорожного вокзала "Южный";\r\nТроллейбус маршрута №30 на участках от улицы Милославской до железнодорожного вокзала "Южный" и от улицы Кадетский гай до улицы Борщаговской.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n