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28 августа 2019, среда, 09:45 78 Инфографика
Транспорт 2019-08-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве сегодня перекроют Воздухофлотский проспект: как будет ходить общественный транспорт

В Киеве сегодня перекроют Воздухофлотский проспект: как будет ходить общественный транспорт

Ограничение движения.
Ограничение движения.

В среду, 28 августа, в Киеве перекроют автомобильное движение по Воздухофлотскому проспекту.

Как сообщила пресс-служба КГГА, изменения связаны с проведением мероприятий по случаю Дня памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Перекрытие проспекта изменит маршруты автобусов №119 и троллейбусов №8, №9, №17, №19, №19д и №30.

Воздухофлосткий проспект будет перекрыт от Соломенской площади до дома №25. Ограничение движения начнет действовать с 9:00, а откроют проезд по магистрали в 12:00. 

С 9:00 и ориентировочно до 12:00 движение маршрутов будет организовано следующим образом:

  • Автобус № 119 от улицы Василия Касияна до Воздухофлотского проспекта будет идти по действующему маршруту, далее — улица Василия Липковского — улица Ползунова — улица Ивана Огиенко — Воздухофлотский проспект, далее по действующему маршруту;
  • Троллейбусы маршрутов №8 и №9 соответственно от улицы Смелянской и аэропорта "Киев" имени Сикорского до Воздухофлотского проспекта по действующим маршрутам, далее — улица Соломенская — улица Протасов Яр — улица Ивана Федорова — улица Большая Васильковская — улица Жилянская — улица Шота Руставели — улица Рогнединская — улица Эспланадная — станция метро "Дворец Спорта";
  • Троллейбус маршрута №17 от станции метро "Площадь Льва Толстого" до железнодорожного вокзала "Южный";
  • Троллейбус маршрута №19 от улицы Ольжича до железнодорожного вокзала "Южный";
  • Троллейбус маршрута №19д от улицы Юрия Ильенко до железнодорожного вокзала "Южный";
  • Троллейбус маршрута №30 на участках от улицы Милославской до железнодорожного вокзала "Южный" и от улицы Кадетский гай до улицы Борщаговской.

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