В Киеве сегодня перекроют Воздухофлотский проспект: как будет ходить общественный транспорт

В среду, 28 августа, в Киеве перекроют автомобильное движение по Воздухофлотскому проспекту.

Как сообщила пресс-служба КГГА, изменения связаны с проведением мероприятий по случаю Дня памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Перекрытие проспекта изменит маршруты автобусов №119 и троллейбусов №8, №9, №17, №19, №19д и №30.

Воздухофлосткий проспект будет перекрыт от Соломенской площади до дома №25. Ограничение движения начнет действовать с 9:00, а откроют проезд по магистрали в 12:00.

С 9:00 и ориентировочно до 12:00 движение маршрутов будет организовано следующим образом: