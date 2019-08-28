У Дрогобичі вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі і поранені, серед них діти

У Дрогобичі Львівської області в результаті вибуху обвалився чотириповерховий будинок, інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і отдел комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 28 серпня, о 2:50 в Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в чотириповерховому житловому будинку на вулиці Грушевського, 101 ймовірно стався вибух газу, в результаті чого обвалилася частина будівлі. Правоохоронці розбирають завали. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінолог і працівники інших підрозділів поліції, встановлюють причину обвалення будівлі", - сказано в повідомленні.

За останніми даними поліції, з тілесними ушкодженнями у лікарню доставили сімох осіб, кількість постраждалих уточнюється, медики встановлюють діагнози. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Санкція статті передбачає від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі. Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі", - розповів в. о. начальника поліції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Рятувальники і нацгвардейцы продовжують пошуково-рятувальні роботи, задіяні всі екстрені служби.

Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється. До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 173 людини і 32 одиниці техніки, з них від ДСНС 88 людей особового складу (в тому числі 1 кінологічний розрахунок) та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Борисполі в житловому будинку вибухнув газ.

Раніше в Київської області вибух газу у багатоквартирному будинку зруйнував кілька квартир.